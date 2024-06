Affaire Médina Gounass : un suspect identifié, une centaine d’arrestations

L’enquête ouverte suite aux affrontements sanglants de Médina Gounass, le jour de la Tabaski, avance à grands pas. Des affrontements entre disciples de Thierno Amadou Tidiane Ba (Foutanké) et de Thierno Mounirou Baldé (Ngabounké), les deux marabouts rivaux de la localité, ont fait un mort et plus d’une trentaine de blessés dans cette commune du département de Vélingara.



L’Observateur révèle qu’un suspect a été arrêté. Il s’agit de B. Homa, accusé d’avoir abattu avec une arme à feu de type Kalachnikov la victime identifiée sous le nom de Djiby Khamdy Sy, un commerçant établi au rond-point de la cité religieuse, où les échauffourées ont éclaté. « L’arme en question aurait été retrouvée par dévers le présumé meurtrier », souffle la source.



Celle-ci annonce que le bilan des arrestations a aussi augmenté. Désormais, plus d’une centaine de personnes ont été interpellées pour les besoins de l’enquête. Les auditions se poursuivent.



La victime, née en 1984, à Semmé, au Fouta, est un disciple du Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, opposé au camp du marabout rival. Le corps se trouve toujours à la morgue du centre de santé régional de Tambacounda, poursuit le journal.