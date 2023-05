AFFAIRE MICKEY-LAND C/ VILLE DE THIÈS : La Cour suprême donne raison au maire Babacar Diop

La décision de la Cour suprême est tombée concernant le conflit opposant la mairie de la ville de Thiès à l’entreprise Mickey-Land. l’administrateur du site a été débouté en ces termes : « Conformément aux dispositions de l’article 49 in fine de la loi organique n°2017-O9 sur la Cour Suprême, je vous fais tenir à titre de notification, une expédition de l’arrêt N°30/2023 rendu le 27 avril 2023 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans l’affaire Mickey-Land C/ Ville de Thiès, à pris la décision suivante : Rejette le recours formé par l’administrateur de Mickey-Land contre l’arrêté n°009 V.TH/M/SG du 3 mars 2022 du Maire de la Ville de Thiès portant interdiction jusqu’à nouvel ordre de toute activité dans l’espace Mickey-Land et de la décision n°0055/V.TH/M/SG prise le même jour portant résiliation du contrat de bail n°171 du 7 juillet 2019 entre la Ville de Thiès et Tartoch Mickey-Land ».