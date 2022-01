Affaire Miss Sénégal : Amina Badiane accable la mère de Fatma Dione et solde ses comptes

Amina Badiane ne s’est pas toujours remise du scandale Miss Sénégal. Une affaire dans laquelle elle est accusée d’apologie du viol.



La présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal, qui reparle de cette affaire, souligne qu'elle a été une "déchirure profonde" pour elle.



«C’est une entaille profonde pour ma dignité de femme sénégalaise et musulmane. J’ai vécu cela et je le vis encore très douloureusement. (…)», déclare-t-elle dans un entretien avec L’Observateur.



Elle rembobine : «Je suis une femme avec beaucoup de responsabilités et d’expériences de vie». Elle croit savoir qu’elle nourrit de la jalousie chez des gens qui voudraient être à sa place.

Dans la foulée, elle dément la Miss 2020, Fatma Dione, qui l'accuse de l'avoir écartée de tout le processus de l'élection de Miss Sénégal 2021.



"À chaque fois que nous avons tenté d'entrer en contact avec elle, sa mère nous a systématiquement répondu qu'elle est malade, qu'elle était au village et injoignable, parce que sans téléphone. Nous avons souhaité lui rendre visite mais elle ne nous l'a jamais permis".



Amina Badiane de préciser : "Le 19 août 2021, le comité a bien adressé un courrier d'invitation à la Miss 2020 pour l'évènement. Sa présence était nécessaire. Traditionnellement, c'est la Miss qui remet la couronne à celle qui la succède. C'est dans ce cadre qu'elle a été invitée. Sa mère a bien signé l'accusé de réception du courrier".



Elle signale que "le comité a tenu tous ses engagements envers la Miss 2020, sauf le voyage à cause de la pandémie" .



Pour les études de Fatma Dione, Amina Badiane révèle que "la Miss 2020 n'avait pas le niveau requis, car il faut avoir au minimum le Bac pour prétendre à une bourse d'études".