Affaire Miss Sénégal : L'association Mour Say Thieur demande la dissolution du comité et une enquête judiciaire

Le tollé soulevé autour de l'organisation du concours Miss Sénégal n'est pas au bout de son épilogue.





C'est au tour de l'association Mour Say Thieur de s'y mêler, en réclamant la dissolution "pure et simple" du comité d'organisation de Miss Sénégal.





"En réalité, cette compétition ne montre pas nos valeurs socio-culturelles. Nous demandons l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de situer les responsabilités", lit-on dans un communiqué signé par le président de l'association.





De plus, l'association rappelle à ses sœurs que "l'honneur de la femme se trouve dans sa pudeur et non à l'exhibition de ses atouts féminins".