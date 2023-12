Affaire Ndella Madior Diouf: La directrice de la case des tout-petits s'invite dans le débat et salue le travail de la justice

La Directrice de l'agence nationale de la petite enfance Maïmouna Bousso regrette le drame survenu dans la pouponnière de Ndella Madior Diouf. Sur Rfm,elle révèle qu'une cellule de crise a été mise en place par le ministère de la Femme de la Famille et de la Petite enfance pour accueillir les enfants concernés. Par ailleurs, elle annonce un projet de décret portant réglementation des crèches pouponnières et orphelinats.





" Je suis choquée et profondément attristée pour ces petits innocents. Nous sommes à la disposition des autorités en charge des pouponnières et des orphelinats sous la tutelle du ministère de la Femme et de la Protection des enfants et nous accompagnons et félicitons le ministre de la Justice qui a pris la bonne décision de fermer la structure sur instruction du chef de l'Etat. Toute la journée nos services ont été à la cellule de crise pour orienter les tous petits vers les structures de santé afin de bénéficier une meilleure prise en charge. L'agence est mobilisée dans la prise en charge. Nous sommes à la disposition du ministère de la Justice", déclare la directrice sur Rfm.