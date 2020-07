Affaire Ndingler : L’Association des maires du Sénégal (AMS) s’en mêle

La polémique née des 225 ha attribués au patron de la Sedima est loin de connaître son épilogue. L’affaire est très prise au sérieux par l’Association des maires du Sénégal (AMS).





L'Association compte entendre en début de semaine prochaine les deux maires impliqués dans l'affaire des terres attribuées à la Sedima de Babacar Ngom, il s’agit des édiles de Sindia et Ndiaganiao. Selon le président de l’Union des associations d'élus locaux (UAL), les maires n'ont rien à se reprocher dans cette affaire puisque les services étatiques interviennent avant toute délibération.





« La mairie n'a rien à se reprocher, dès lors que la délibération a été faite en bonne et due forme, du moment où le représentant de l'Etat a approuvé la délibération, la notification est à qui de droit. Les terres qui ont été données à M. Ngom ont été exploitées donc il n'y a pas de soucis. Le problème de fond, c'est qu'il y a le principe qu'il faudra surveiller et c'est le principe de la non transmissibilité, de la cessibilité », a soutenu Adama Diouf, président de l’Union nationale des associations des élus locaux sur la Rfm.