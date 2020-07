Affaire Ndingler : Le Forum civil apporte son soutien aux populations

Tout comme les populations de Ndingler et de Djilakh, le Forum civil n'est pas non plus convaincu par les arguments du Pdg de la Sedima. Son coordonnateur demande la restitution des terres qui appartiennent aux populations.





"Pour parler de légitimité, il faut avoir les populations de Ndingler avec vous et avoir les populations de Djilakh avec vous pour réclamer une légitimité sur les terres qui appartiennent à des populations. Personne au monde, ne peut abuser de la confiance d'un groupe pour se targuer d'avoir une légalité avec elles. Ensuite, en ce qui nous concerne au niveau du Forum civil, nous avons accompagné les populations de Ndingler et de Djilakh et nous allons continuer également à les accompagner jusqu'à ce qu'elles rentrent dans leur droit. Maintenant, la décision leur appartient, elle n'appartient pas au Forum civil", a précisé Birahim Seck sur Rfm.