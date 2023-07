Affaire Ousmane Dia : les détenus de la prison de Mbour prennent une grande décision

Les détenus de la prison de Mbour sont manifestement de tout cœur avec Ousmane Dia, mort vendredi dernier à l’intérieur de la Maison d’arrêt. Ils ont entamé une grève de la faim pour exprimer leur indignation. RFM précise qu’ils ont boudé le dîner qui leur a été servi ce dimanche.



Ousmane Dia a été placé sous mandat de dépôt à la suite de son arrestation au cours d’une manifestation à Nguékokh. Il avait reçu une balle à la jambe gauche lors des échauffourées avec les Forces de défense et de sécurité. Mais d’après l’autopsie, il ne serait pas mort à cause de cette blessure. «Le légiste a conclu que le processus du décès est une hypoxie sévère et que la mort est liée à une détresse respiratoire aigüe», a renseigné le procureur de Mbour.



Le chef du parquet a ordonné l’inhumation de la victime après que la famille a accepté, selon lui, la cause de décès invoquée par les résultats de l’autopsie.