Affaire Pape Alé Niang : Le Général Moussa Fall voulait porter plainte avant d’être dissuadé

Pape Alé Niang est incarcéré depuis mercredi pour trois infractions : divulgation d’informations militaires non rendues publiques par la hiérarchie de nature à porter atteinte à la défense ; recel de documents administratifs et militaires ; et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions.