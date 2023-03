Affaire Pape Ndiaye : La prudence de la Cap

Le journaliste Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire à Walf Tv, a été arrêté et placé en garde-à-vue. Dans un communiqué, la Coordination des associations de presse (Cap) s’est exprimée sur la question. Mais le moins que l’on puisse dire est que cette entité se montre très prudente sur le sujet.







«La CAP suit cette affaire avec beaucoup d'intérêt. En rapport avec les autres parties prenantes, elle fera tout son possible, selon les dispositions légales et professionnelles, pour que notre confrère recouvre la Liberté ».





Ce passage est d’ailleurs le principal message du communiqué. Tout ce qui précède est un rappel des faits déjà connus par le public. C’est dire donc que la Cap avance à pas mesurés. Elle se garde d’apporter son soutien au journaliste, comme elle se garde aussi de pointer du doigt le confrère. De même, elle observe un silence sur l’attitude de l’autorité.





C’est sans doute un ‘’soutien’’ de principe, en attendant d’y voir plus clair pour se positionner. La Cap se dit tout de même « attachée à la défense absolue de la Liberté de la Presse et de la Liberté d’expression, garanties par la Constitution sénégalaise et les engagements internationaux souscrits par l’Etat ».