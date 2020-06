Affaire Petro-Tim : Le dossier au point mort

Juin 2019-Juin 2020. Un an après l’éclatement de l’affaire Petro-Tim pour laquelle Aliou Sall est cité, l'enquête est au point mort. Il n’y a plus de nouvelles.







Les acteurs politiques et de la société civile n’ont plus aucun espoir que cette affaire aboutisse à un procès. Au motif qu’aucune piste sérieuse pour l’éclatement de la vérité n’a été ouverte.





Ndèye Fatou Blondin Diop Ndiaye, coordonnatrice à l’époque de Aar Li Ñu Bokk, interrogée par L’Observateur, est pessimiste.