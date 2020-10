Affaire Petro-Tim : Une spécialiste de la corruption fait de graves révélations

Alexandra Gilles, spécialiste de la corruption dans le secteur du pétrole, fait de nouvelles révélations sur le pétrole sénégalais, notamment l'affaire Petro-Tim qui éclabousse Aliou Sall.«Le Sénégal a donné gratuitement deux de ses principaux blocs gaziers à Frank Timis qui les a vendus pour des milliards de dollars qui rempliront les poches de ses enfants et petits-enfants à vie», a-t-elle révélé dans les colonnes du journal Les Échos."Timis a acquis ces blocs alors que, comme Aliou Sall, il n’a aucune expérience en matière d’exploration de pétrole et de production en eau profonde", a ajouté Alexandra Gilles.Qui précise que "Timis a gagné environ 900 millions de dollars, soit plus de 498?milliards Fcfa, dans les 5 ans suivant l’acquisition des blocs gaziers et pétroliers".Aujourd’hui, mentionne-t-elle, Frank Timis peut espérer vivre avec au moins 12 millions de dollars supplémentaires, soit plus de 6?milliards F CFA.Elle souligne également que Timis Corporation avait vendu 60% de ses actions à Kosmos en 2014 pour plus de 400 millions de dollars.British Petroleum (BP) a rejoint le partenariat et a acquis 30% des parts des blocs. Ce qui a permis à Timis d’obtenir plus de 200 milliards dollars.Selon l’experte en pétrole, BP a aussi versé à Timis au moins 12 millions de dollars de redevances sur une période de 40 ans.