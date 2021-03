Affaire Presi Cissé : Des activistes déclarent la guerre à Leral et Dakaractu

Des activistes internautes déclarent la guerre à Leral et à Dakaractu. Ces sites d’information ont perdu respectivement 524 et 410 followers entre hier et aujourd’hui. Et « la saignée va continuer » selon un de ces internautes.Une campagne de désabonnement massive est ainsi enclenchée suite à la garde-à-vue de l’influenceur et humoriste « Prési Cissé ». Ce dernier a d’ailleurs passé la nuit au commissariat de Plateau.En outre, le hashtag FreePresiCissé a été lancé. Une manière de soutenir celui qui est aujourd’hui poursuivi pour injures.