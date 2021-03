Affaire Prési Cissé et Cie : Voici la plainte de Dakaractu

L’influenceur Prési Cissé et une dizaine d’autres internautes ont été auditionnés et placés en garde à vue, à la Division des investigations criminelles (Dic). Il leur est reproché des commentaires à caractère injurieux à l’endroit du site d’information Dakaractu et son personnel, suite à un article paru le 15 mars 2021 et intitulé : «Almadies : Le tribunal prononce l’expulsion de Semer Holding, la société de Marcel Diagne.»Le site d’information, qui a commis un huissier le 17 mars dernier, a déposé la plainte ci-après sur la table du commissaire, Chef de la Division des investigations criminelles (Dic).