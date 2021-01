Affaire "Piscine party" : L'onlp dépêche une délégation à la brigade de gendarmerie de Ouakam

Une équipe de L’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Ouakam pour s’enquérir des conditions de garde à vue de plusieurs personnes, interpelées ce week-end, aux quartiers de Ngor et Almadines, pour non-respect de l’arrêté ministériel sur le couvre et l’interdiction de rassemblement, a appris l’APS, mardi.’’Cette délégation avait pour mission de vérifier les conditions de détention des gardés à vue, en particulier quant au respect du protocole sanitaire dans le contexte de la nouvelle vague de la Covid-19, et le bien fondé de certains faits évoqués par les médias’’, lit-on dans un communiqué de l’ONLPL.La même source précise que cette visite fait suite à une information par voie de presse, selon laquelle ’’une opération de police effectuée le week-end dans les quartiers de Ngor et Almadies a abouti à l’interpellation et la mise en garde à vue, d’environ 43 personnes de diverses nationalités’’.Les mise en cause seraient impliquées ’’les uns, dans l’organisation d’une soirée d’anniversaire, les autres pour un rassemblement dit +piscine party+, en violation de l’arrêté ministériel sur le couvre-feu et l’interdiction des rassemblements’’.’’Ainsi, suite à cette information, et conformément à sa mission de contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, la présidente de l’ONLPL (...) en vertu de l’article 5 de la loi n°2009-13 du 02 mars 2009, s’est autosaisie et a dépêché une équipe d’observateurs aux fins d’effectuer une visite à la Brigade de gendarmerie de Ouakam où les personnes arrêtées, composées de 22 femmes et 21 hommes, ont été retenues’’, indique la source.Au cours de cette visite, ’’les observateurs ont eu un entretien avec le Commandant de la Brigade de gendarmerie, des parents de personnes arrêtées et avec quelques détenus’’.Le communiqué signale que conformément au mode de fonctionnement de l’ONLPL, ’’un rapport avec le cas échéant, des avis recommandations et/ou propositions, sera dressé et envoyé aux autorités compétentes’’.