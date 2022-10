Affaire Sitor Ndour : Me Ndèye Fatou Touré réaffirme ses soupçons

Me Ndèye Fatou Touré représente la partie civile dans l’affaire Sitor Ndour. Sa cliente accuse ce dernier de viol. Hier, jeudi, après que la chambre d’accusation a confirmé le rejet de la demande de liberté provisoire du suspect, elle a réaffirmé ses inquiétudes quant à la vitesse avec laquelle cette affaire est menée par la justice.



«La chambre d’accusation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire parce que le juge a estimé que l’information n’est pas terminée. Mais ce qui est inquiétant, c’est qu’après son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, il ne s’est passé qu’un mois et on convoque les parties pour une audition au fond», signale l’avocate, qui s’est confiée à Les Échos.



Ndèye Fatou Touré ne voit pas d’un bon œil l’enrôlement express de ce dossier alors que, signale-t-elle, certaines personnes accusées de viol sont en détention provisoire depuis quatre ans. «On ne peut pas accepter cette précipitation», peste-t-elle avant de mettre en garde : «Je suis sur le qui-vive et je reste vigilante. Nous sommes en état de veille et d’alerte, mes clients et moi. Et c’est normal.»