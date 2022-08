Affaire Sitor Ndour : Ses proches brisent le silence et dénoncent une "machination"

Bientôt un mois qu’il a été placé sous mandat de dépôt. Les poches de Sitor Ndour sortent enfin de leur mutisme. Lors d’un point de presse tenu à son domicile au quartier Ndiaye Ndiaye de Fatick, ils ont nié le fait le viol dont sa femme de ménage l'accuse.



« Je voudrais dire ici et maintenant que nous assistons à une machination ourdie, machiavélique bien organisée et orchestrée par un groupe de Femmes dont l’instigatrice principale est l’une des proches de Monsieur Sitor Ndour. Leur seul but est de l’humilier et d’entacher sa personnalité et son intégrité ", a soutenu le porte-parole du jour Mamadou Sarr.



Par ailleurs, il demande à la justice sénégalaise de ne pas être une justice d’opinion. Pour lui, « Au nom de la présomption d’innocence , Sitor Ndour ne devrait pas être placé sous mandat de dépôt sans être entendu ».

Avant d’exiger de Dame justice de bien vouloir diligenter sans délai, la plainte que le Sieur Ndour a déposée pour que la vérité éclate au grand jour.



Ses partisans qui ont assisté à ce point de presse sont convaincus que ceux qui sont de près ou de loin mêlés à cette affaire se fatiguent car l’homme politique et ex directeur du Coud est connu pour son sens de l’humour, sa gentillesse, sa disponibilité et sa générosité.



Pour rappel, depuis le 04 août dernier, Sitor Ndour est placé sous mandat de dépôt dans une affaire de viol présumé dont l'accuse sa femme de ménage âgée de 16 ans.