Affaire Sonko : 16 autres manifestants arrêtés, la traque se poursuit

Les arrestations dans l'affaire Sonko se poursuivent. Selon L'Observateur, 16 autres manifestants ont été arrêtés, hier, et placés en garde à vue.D'après les informations du journal, ils ont été identifiés dans des vidéos en train de procéder à des actes de vandalisme et de saccage de biens appartenant à autrui.La direction de la surveillance du territoire et celle de la cybercriminalité qui sont entrés dans la danse, poursuivent l'identification des autres casseurs.