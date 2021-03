Affaire Sonko-Adji Sarr : L'ancien ministre Bacar Dia rappelle à Macky ce qui l'a «porté au pouvoir»

Les messages de soutien et d'appel au calme, dans l'affaire Sonko-Adji Sarr qui secoue le pays actuellement, se multiplient. C'est dans ce sens que l'ancien ministre de la Communication, Bacar Dia, a adressé une lettre ouverte à Macky Sall, pour la libération de ceux qu'il appelle des «prisonniers politiques».





«Le peuple avait bravé la mort et nous tous, à ses côtés, nous vous avions porté en triomphe et au pouvoir un jour de 2012 ! Ce peuple vous demande encore une solution au chômage des jeunes, à la pauvreté galopante, aux abris provisoires et à la Covid-19 ! A la place, ses enfants sont emprisonnés, ses jeunes tués !», écrit-il.





Bacar Dia demande la libération de Sonko et de ses partisans : «Liberté aux femmes politiques emprisonnées, en cette veille du 8 Mars ! Liberté à Ousmane Sonko, Birame Soulèye Diop, Assane Diouf, Guy Marius Sagna et à tous les prisonniers politiques !»





Il prie Macky Sall «d'exiger du Cnra le rétablissement sans condition du signal de Walf Tv et de Sen Tv».