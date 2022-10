Affaire Sonko-Adji Sarr : «S’il y a procès, des personnes vont se suicider»

«Qu’on aille au procès, vous verrez des personnes qui vont se suicider...»

Dans un live TikTok, Ndèye Khady Ndiaye, patronne de Sweet Beauty, le salon où se seraient déroulés les faits présumés, est revenue sur l’affaire de viol qui oppose Adji Sarr, son ex-employée, et Ousmane Sonko. Elle a réitéré son appel pour qu’un tribunal vide au plus vite ce dossier qui est pendant depuis plus d’un an.





Et si son appel est entendu, il y aura, selon elle, des dégâts importants. «J’attends impatiemment le procès. Tout sera clair dans cette histoire», prédit-elle dans des propos repris par Les Échos.





Ndèye Khady Ndiaye martèle : «Qu’on aille au procès, vous verrez des personnes qui vont se suicider. Vous verrez des personnes qui n’auront plus de crédibilité dans ce pays. Que tous les musulmans de ce pays prient pour que l’on aille en procès.»