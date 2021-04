Affaire Sonko-Adji Sarr : Le juge Mamadou Seck menacé de mort

Le juge du 8e cabinet qui s’était dessaisi du dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr, en l'occurrence Mamadou Seck, fait l’objet de menaces de mort.Deux suspects (Anta Diagne et Yaya Ciré Cissokho) ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC) et déférés au parquet la semaine dernière. À noter que l'un d'eux a obtenu une liberté provisoire.«Nous t’attendons sur le dossier Sonko. Nous te surveillons et ta famille de Tivaouane aussi. Du sang va couler, mais pas seulement des manifestants (sic). Vous et vos familles allez payer. Nous le jurons», disait le SMS envoyé à deux reprises sur le numéro personnel du magistrat, le 28 février dernier.Selon le quotidien Libération qui vend la mèche dans sa livraison de ce mercredi, le dossier a été envoyé en flagrant délit, la défense exige la comparution du juge Mamadou Seck.