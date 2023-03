Affaire Sonko-Adji Sarr : les trois visages de Sidy Mouhamed Mbaye

Révélé par l’histoire de viol et menaces de mort opposant Ousmane Sonko (accusé) et Adji Sarr (plaignante), le jeune est au centre de l’actualité à cause d’une affaire dans l’affaire : une sombre présumée escroquerie portant sur 10 millions de francs CFA. Abdou Nguer du Collectif pour la défense de Adji Sarr (CODAS) l’accuse de lui avoir remis, contre ce montant, un clé USB vierge alors que celle-ci était censée contenir des images prouvant que le président de Pastef a entretenu des relations coupables avec la masseuse. L’Observateur a révélé la face cachée ou peu connue du mis en cause en recueillant les propos de deux témoins qui ont croisé sa route.



1. Élève au daara de Coki



«J’ai vécu avec Sidy Mouhamed Mbaye au daara de Coki (Louga). Il excellait plus dans les disciplines françaises. Il éprouvait quelques difficultés avec les versets coraniques. Il lui arrivait de fuguer pour essayer de rentrer chez ses parents. Bien que les responsables du daara nous interdisaient de jouer au football, tous les jeudis et vendredis il s’arrangeait pour organiser des matchs. Il était d’ailleurs excellent footballeur. Doté d’une forte corpulence, il ne reculait jamais devant l’adversité. Il était courageux.» (Un de ses condisciples)



2. Pensionnaire des «Maisons de Dieu»



«Il faisait partie des membres d’une organisation religieuse qui vivait dans les mosquées dénommées ‘Les maisons de Dieu’. Ils rentraient rarement chez eux. Ils y apprenaient le Coran et les enseignements du Prophète Mohamed (PSL). Finalement, ses proches lui ont conseillé d’aller chercher du travail pour mieux aider son père, car il est son aîné. Il a suivi ce conseil en commençant à exercer de petits boulots.» (Un de ses proches)



3. Employé à La Poste



«(Sidy Mouhamed Mbaye a été recruté à La Poste et affecté à Dakar. Avec l’affaire Sonko-Adji Sarr, il a démissionné de son travail) Au début, il n’avait pas pris l’affaire très au sérieux. Mais quand son image a été diffusée sur les réseaux sociaux, il a commencé à se méfier. Se rendre au travail devenait risqué pour lui. Finalement, on lui a conseillé de démissionner. Ce qu’il fit. Nous, ses amis, sommes très touchés par les développements de ce dossier, a fortiori lui, le principal concerné. Sidy Mouhamed Mbaye n’est pas une mauvaise personne. Il est issu d’une famille très respectable. Il m’a confié qu’il regrette d’être impliqué dans ce dossier qui pourrait ternir l’image de sa famille. (Le même proche cité plus haut)