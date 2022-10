Affaire Sonko-Adji Sarr : Ndèye Khady Ndiaye fait une révélation explosive

Nouvel épisode de l’affaire Sweet Beauty. Ndèye Khady Ndiaye, ex-patronne de la masseuse Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort, a fait une révélation explosive sur ce dossier pendant depuis plus d’un an. Dans un live TikTok, repris par Les Échos, elle suggère avoir fait l’objet d’une tentative de corruption.





C’était à sa sortie de la Section de la recherches de la gendarmerie de Colobane où elle était convoquée suite à une plainte de Adji Sarr. Elle reçoit un appel téléphone d’une voix qui, rapporte-t-elle, lui propose 15 millions de francs CFA. «Heureusement que j’avais un témoin, en l’occurrence mon avocat, qui m’a demandé de mettre sur haut-parleur l’appel», rembobine Ndèye Khady Ndiaye.





La patronne du salon Sweet Beauty s’interroge : «Pourquoi ne parlent-ils pas des 15 millions qu’ils ont voulu me donner ? Dans un dossier judiciaire, qui a intérêt à payer 15 millions ? Qui est cette personne ? Pourquoi voulait-elle me donner ces 15 millions.»