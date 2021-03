Affaire Sonko : Ce que l’on sait des 17 femmes de PASTEF arrêtées

Au moins 47 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue entre vendredi et samedi.Parmi ces arrestations, figurent 17 femmes placées en garde à vue au commissariat de Dieuppeul.Surnommées les "Linguères" d'Ousmane Sonko, elles sont étudiantes, chefs d’entreprise, déléguées médicales, enseignants, commerçantes…, informe Libération.Il s’agit de Ramatoulaye Bodian (secrétaire), Mariama Soda Dary (gérante de boutique), Ndèye Daba Samb (étudiante), Marie Ndoffène Diouf (sans emploi), Maïmouna Dièye (déléguée médicale, présidente des femmes de Pastef), Dieynaba Seck (agent immobilier), Mariama Badji (opératrice de saisie) et Mbène Faye (assistance commerciale).Il y a également Aïda Sagne (agent marketing), Marième Sarr (étudiante), Awa Fall (étudiante), Aminata Boiro (déléguée médicale), Aïssatou Wade (commerçante), Khadidiatou Diop (ingénieur commerciale), Mame Bineta Djiba (professeur de français) et Ramatoulaye Bodian (agent à la Senelec).