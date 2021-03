Affaire Sonko : L’avocat qui a rédigé la plainte d’Adji Sarr est...

Les masques tombent. L’avocat qui a rédigé la plainte d’Adji Sarr pour "viols et menaces de mort" contre Ousmane Sonko est connu.Selon le quotidien L'Observateur qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, il s’agit de Me Pape Samba So dit Gaby.La robe noire a été sollicitée par Sidy Ahmet Mbaye, neveu de Maodo Malick Mbaye.Après avoir rédigé la plainte, l’avocat a mis en rapport Sidy Ahmet avec un médecin.Une révélation qui met hors de cause Me Dior Diagne accusée d’être derrière la plainte d’Adji Sarr.