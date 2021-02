Affaire Sonko : Le «transporteur» d’Adji Sarr est le neveu de Maodo Malick Mbaye qui dégage toute responsabilité

Sidy Ahmet Mbaye, la personne qui aurait récupéré Adji Sarr au salon "Sweet Beauté" le soir des faits présumés n’est pas le fils de Pape Sagna Mbaye.Il est plutôt le neveu du Directeur général de l’ANAMO, Maodo Malick Mbaye. «Sidy Ahmet Mbaye, âgé de 29 ans, (…) est bien mon neveu ; le fils de mon grand-frère. Il habite par intermittence à Keur Massar et chez moi, avec mon épouse et mes enfants», a confirmé Malick Mbaye, dans des propos repris par Source A.Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) à Thiès d'ajouter : "Sidy Ahmet Mbaye est libre de ses allées et venues, car majeur, en toute indépendance et disposant de son temps libre comme il le souhaite lorsqu’il ne dort pas chez moi".Toutefois, Maodo Malick Mbaye nie toute implication personnelle dans cette affaire et précise qu’il est en train, avec sa famille, de mener des investigations pour voir quel est le lien direct entre Adji Sarr et son neveu.