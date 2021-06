Affaire Sonko : Le père d'Adji Sarr remue le couteau dans la plaie

Trois mois après les émeutes de mars, le père biologique d’Adji Sarr brise le silence. Dans une vidéo publiée par Dakaractu et reprise par Rewmi Quotidien, Fabirama Sarr défend sa fille cadette.



«Je n'ai jamais renié ma fille. Adji n'est pas celle que la presse a décrite. Adji est une fervente musulmane et une fervente talibé de Baye Niasse. Adji n’est pas une mauvaise fille. Elle n’a jamais été mariée et n’a jamais eu d’enfant», a-t-il témoigné.



Avant d’ajouter : «Nous prions pour la paix. Je ne suis pas prêt pour en rajouter une couche. Nous voulons la paix. Nous écoutons la justice. Si cela ne dépendait que de moi, si je détenais la justice, l’affaire serait close»



Fabirama Sarr de conclure : «La meilleure des charités est de réconcilier les gens.? Je lance un appel à la Casamance. Même si deux coqs se battent, on doit les séparer à plus forte raison des humains. Je demande pardon au peuple sénégalais et à Ousmane Sonko qui est musulman tout comme Adji Sarr».