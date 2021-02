Affaire Sonko : PASTEF et FRAPP veulent marcher vers le Palais

La colère enfle à propos de l’affaire Sonko-Adji Sarr. Son parti Pastef et le mouvement activiste Frapp/France Dégage veulent marcher, mardi prochain, sur le palais de la République.Selon L’AS, les camarades de Guy Marius Sagna et Cie ont déposé, hier, une nouvelle demande de marche. La procession partira de la Place de l’Indépendance pour se terminer devant la présidence de la République.D’après le journal, ils sont révulsés par la tournure que prend l’affaire Sonko et comptent se dresser contre le régime de Macky, qui disent-ils, "veut écarter" Sonko de la présidentielle de 2024.Ils promettent à Macky Sall "qu’il y aura de la résistance sur tout le territoire national pour faire face au complot orchestré contre le leader de Pastef".Par conséquent, poursuit le journal, les frondeurs invitent toutes les organisations civiles et politiques à se joindre à la lutte.