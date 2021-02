Affaire Sonko: Serigne Fallou Fall Mbaor dénonce une "tentative de liquidation"

Le leader du parti Pastef/Les patriotes est cité dans un présumé scandale de mœurs. Ousmane Sonko est sur le coup d'une plainte pour viols et menaces de mort au niveau de la Section de Recherche de Dakar.







L'affaire très sensible ne laisse pas indifférent certains chefs religieux. Parmi eux, Serigne Fallou Fall Mbaor qui donne son point de vue suite au point de presse du député Ousmane Sonko.





A travers une publication sur sa page Facebook, parcourue par Seneweb, le fils de Serigne Aliou Fall Mbaor parle de tentative de liquidation du leader des patriotes. Le chef religieux "Baay Fall, connu pour son franc-parler, a dénoncé vigoureusement la gestion du pays.





<<Je suis tout sauf pro Sonko mais au Sénégal, on n’a jamais attendu d’un candidat d’être en même temps chaste comme un Ayatollah mais de porter l’espoir de changement auquel aspire le peuple. La vie privée de Sonko ne devrait pas intéresser ses militants et ses sympathisants quelle que soit l’issue de cette tentative sordide et maladroite de le liquider>>, a déploré le célèbre chef religieux.





Serigne Fallou Fall Mbaor a aussi jeté des grosses piques dans le jardin du palais en ces termes : <<Y a trop d’ arbitraire dans ce pays>>.