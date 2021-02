Affaire Sweet Beauté : Comment le marabout de Sonko, Serigne Abdou Mbacké, a vécu le dossier ; le témoignage poignant du leader de Pastef

Ousmane Sonko et son marabout Serigne Abdou Mbacké se sont connus, à Dakar, il y a 10 ans.Depuis que le leader de Pastef lui a fait son «jëbëlu» (acte d’allégeance), les deux hommes sont devenus inséparables.Et, selon les confidences de Sonko, son marabout aurait mal vécu cette affaire de viols dans laquelle il est accusé par la masseuse Adji Sarr.«Je suis gêné quand je vois Serigne Abdou Mbacké, à cause de cette accusation de viol. Je me cache même pour ne pas le voir. Je n’étais pas au courant de sa récente déclaration et je ne pouvais même pas le regarder à la télévision. Ce que mon marabout a vécu depuis le début de l’affaire, même ma propre mère ne l’a pas subi, parce qu’il m’a prouvé son affection», a révélé Sonko.Selon Source A, Ousmane Sonko s’exprimait lors d’une audience, la semaine dernière, à son domicile, avec une délégation venue de Touba.Le leader de Pastef d’ajouter : «Serigne Abdou a cessé toutes ses activités pour s’occuper de l’affaire. Je ne cesserai jamais de le remercier pour cela. Certes, Serigne Abdou est mon marabout, mais il y a une complicité naturelle entre nous».