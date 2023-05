Affaire Sweet Beauté : « Contumace ne veut pas dire culpabilité » (Ousmane Sonko)

La probabilité d’un jugement par contumace dans l’affaire Sweet Beauté, a été évoquée après que le leader de Pastef, mis en cause dans ce dossier, ait pris la décision de ne plus déférer à une convocation de la justice. D’ailleurs, soupçonne un de ses avocats Me Ciré Clédor Ly : « tout est artifice pour un jugement par contumace. Nous avons vu les violences sur les populations autour de sa maison (à Ziguinchor), ce qui conforte l'absence de sécurité ».





D’après l’article 240 du code de procédure pénale, « si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est statué contre lui par contumace ». Le Code électoral quant à lui, en son article L'29/4, considère le jugement par contumace comme une cause de radiation des listes électorales.