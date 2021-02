Affaire Sweet beauté : Le « texto » de Sonko à Adji Sarr, introuvable (pv audition)

On en sait un peu plus sur les accusations portées par la plaignante Adji Sarr qui accuse le député Ousmane Sonko de viols répétés dans les locaux de Sweet beauté à Sacré-Coeur. Des contradictions apparaissent dans le procès-verbal d'audition établi par la Section de recherches.







« Des constatations et auditions, il apparaît un certain nombre de contradictions qu’il convient de relever. En effet, la plaignante Adji Sarr évoque dans sa plainte un message écrit par le mis en cause lui disant qu’il arrivait à l’institut de beauté. A la question de savoir si elle avait toujours le message, elle déclare l’avoir supprimé », lit-on dans le procès-verbal d’audition.





Dans le même document, l'on reconnaît toutefois la présence de Ousmane Sonko sur les lieux, « si l’on s’en tient aux déclarations de la propriétaire et de son époux ».