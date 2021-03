Affaire Sweet Beauté : Me El Hadji Diouf torpille la médiation des religieux

L’avocat d’Adji Sarr, qui accuse Sonko de "viols et menaces de mort", récuse la médiation initiée par les religieux.«Nous opposons un niet catégorique à cette médiation qui n’a aucun sens (…) La religion n’a rien à faire dans ça (…) Cette médiation est une entreprise extrêmement dangereuse et affaiblit la justice qui doit œuvrer pour la manifestation de la vérité», a martelé Me El Hadji Diouf.Selon L'Observateur qui vend la mèche dans sa parution du jour, la masseuse n’a pas voulu rencontrer les 18 membres du collectif des religieux.