Affaire Sweet beauté : Pastef Mbirkilane confie le dossier à Serigne Mountakha

Les soutiens se multiplient en faveur du Président du Pastef Ousmane Sonko. Dans un communiqué dont Seneweb détient une copie, les patriotes de Mbirkilane ont montré leur soutien à leur leader. « Nous demandons à notre père, oncle et guide, Serigne Moussa Nawel de dire à Serigne Mountakha « Borom Mbegte mi », « Borom Darou Minam » que Le President Ousmane SONKO est entre ses mains. »











Dans un autre registre, les patriotes de Mbirkilane se disent très outrés et déçus de l’attitude du pouvoir en place contre le président Ousmane SONKO. D’abord, sur le plan sociale et sanitaire, indiquent les partisans de Sonko, l’Etat devraient penser à prendre en charge la recrudescence de la Covid-19 avec cette deuxième vague et essayer de booster l’économie nationale car les Sénégalais sont plus que fatigués.





Sur le plan moral, disent-ils, le Président Ousmane Sonko est le seul leader politique qui a réussi à mobiliser tous les patriotes afin de remplir plusieurs fois les banques de sang.





« Le président Ousmane Sonko est le seul leader qui a demandé aux patriotes de faire du travail leur sacerdoce en initiant les VAP. Le président O. Sonko est le seul leader politique à demander aux patriotes de faire des cours de vacances pour les élèves pendant que la Covid était là. Il a toujours montré l’amour et le patriotisme envers son pays. On a noté une nouvelle tournure dans le dossier dit Adji Sarr. Aujourd’hui, les fossoyeurs de la paix et de la démocratie ne parlent plus de viol mais ‘incitation à la violence’ . Le président Sonko n’a ni le temps ni le cœur d’inciter quelqu’un a la violence », a défendu Pastef Mbirkilane.





Par conséquent, ils demandent aux chefs religieux du département de Birkelane et de tous les autres départements de dire à Macky Sall de cesser de persécuter les Sénégalais car il arrivera un moment où on ne pourra plus revenir en arrière.