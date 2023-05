Affaire Sweet Beauté : Quand Adji Sarr fredonne «Wagn bi may borom»

Elle semble de plus en plus détendue, ces derniers jours. Adji Sarr, la masseuse la plus célèbre du Sénégal, partage des vidéos où elle montre sa joie.





Sa dernière vidéo n’a pas fini de faire parler qu'elle «récidive» en reprenant la chanson de Dieyna Baldé, «Dara Xéwoul», une chanson qui loue les mérites d’une bonne cuisinière.







À la veille de son procès prévu le 16 mai devant la Chambre criminelle, l’accusatrice d'Ousmane Sonko affiche un air serein.