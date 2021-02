Affaire Sweet Beauté : "Impatiente de faire face à Sonko", Adji Sarr fait de torrides révélations face au juge

Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de "viols répétitifs et menaces de mort", a fait face, hier, au juge du 8e cabinet qui l'a entendue. Son audition a démarré à 11h 35 mn pour durer 5 tours d'horloge."Sereine", la masseuse, a maintenu ses accusations de viols contre le leader de Pastef/Les Patriotes, rapporte L'Observateur.Elle est allée dans les moindres détails. Elle a fait de nouvelles révélations, les unes plus torrides que les autres, lesquelles pourraient corser l'accusation.Adji Sarr, qui a rejoué le film de son "viol" avec des détails précis, a donné des réponses qui ont parfois choqué tous ceux qui étaient dans le cabinet du juge d'instruction.Elle a utilisé un langage "cru" quand elle parlait des "assauts" de Sonko sur elle. Adji Sarr a même donné des indications et signes sur le physique de Sonko, pour prouver ses accusations.Elle a décrit à la fois des scènes "salaces et violentes" qui semblent la "traumatiser". Elle a confié au juge qu'elle serait même impatiente de faire face à Sonko pour en dire plus et à le confondre. Ce, "avec un sourire menaçant".