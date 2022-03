Affaire Sweet Beauty : Adji Sarr veut quitter le Sénégal pour...

l'accusatrice de Sonko, Adji Sarr veut quitter le Sénégal

L’affaire opposant la masseuse Adji Sarr et le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko continue de faire les choux gras de la presse nationale et internationale. Dans un entretien accordé au journal le Monde, la jeune fille n’exclut pas l’idée de quitter le Sénégal pour une nouvelle vie.





Pour rappel, la masseuse de l’institut Sweet Beauty, Adji Sarr, avait accusé l’opposant, Ousmane Sonko de viol. Ce qui avait suscité d’ailleurs l’inculpation et l’arrestation du leader de Pastef conduisant à des vagues de contestations, manifestations et des violences inouïes sur toute l’étendue du territoire. Par conséquent, plusieurs blessés et 13 morts avaient été enregistrés au courant du mois de mars 2021.