Affaire Sweet Beauty : La dernière tentative des avocats de Sonko

La défense du leader de Pastef Ousmane Sonko a déposé de nouveaux éléments sur la table du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Selon Les Echos, il s’agit de convaincre le juge « des tergiversations » de la partie civile.



Le journal confie que les avocats de l’accusé (viols répétés et menaces de mort) ont joint, une clé Usb à une lettre, où précisent-ils, l’accusatrice, l’ex-masseuse Adji Sarr soutient que ce n’est pas elle sur l’audio sur lequel on entend une voix féminine échanger avec Mc Niass. Non sans rappeler que « devant le juge, elle (Adji Sarr) avait reconnu que c’est bien elle qui parle. Mais, qu’elle voulait voir le degré de crédibilité de Mc Niass. » Suffisant pour démontrer, selon eux, que l’accusatrice est une « mythomane », une personne « versatile ».



Le seul souci, relève la source, c’est que le juge a fini de boucler l’instruction et que la défense de l’opposant a même déjà déposé ses observations. Il reste à savoir si le juge va prendre en compte ces nouveaux éléments.