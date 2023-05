Affaire Top cas: Les premiers mots de Thioro Diouf de Walf Tv après sa libération

La chroniqueuse de Walf Tv a signé son come-back après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Thioro Makhou Mandela a remercié ses soutiens lors de son emprisonnement dans l'affaire Top cas. Seneweb vous livre les premiers mots Thioro Diouf.





"NELSON MANDÉLA: il n'y a pas de chemin facile vers la liberté.







THOMAS JEFFERSON: " un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux.





Je tenais à remercier mon mari, ma propre famille et ma belle-famille, ma famille professionnelle mention spéciale aux groupe walfadjri et rail.bi fm tous les journalistes qui m'ont soutenue, à tous les internautes pour cette vague de solidarité.





Un grand merci aux avocats Me Aïssatou Sabara, Me Maïmouna Diène, Me Abdy Narr Ndiaye, Me Moussa Sarr Me Abdoulaye Tall





I'M BACK" a-t-elle écrit sur sa page Facebook.