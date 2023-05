Affaire Top cas: Thioro Mandela libérée et placée sous contrôle judiciaire

Thioro Diouf vient de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Thioro Mandela a l'obligation d'émarger tous les 2 mois selon son avocat Me Moussa Sarr.





L'avocat ajoute que cette décision interdit aussi la mise en cause de communiquer avec ses co prévenues et les plaignantes.





Pour rappel la chroniqueuse de Walf Tv, entendue par la Division spéciale de la cyber-sécurité (Dsc) a été interpellée en même temps que deux administratrices de ces redoutés groupes Facebook « Néné Touti », « Kay ma deyla », « Top cas », « Laf Thiat ».