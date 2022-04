Affaissement de dalle à l'aéroport de Ziguinchor : Des membres de la société haussent le ton

Affaissement de dalle à l

L’effondrement d’une partie de la dalle de l’Aéroport de Ziguinchor ayant provoqué la suspension des vols jusqu’à nouvelle ordre, fait grincer des dents. En effet, des membres de la société civile, notamment ceux du mouvement Vision citoyenne, se disent indignés face à cette situation. Le coordonnateur du mouvement qualifie d’inadmissible ce qui s’est passé à l’Aéroport de Ziguinchor.





Madia Diop Sané et ses camarades se disent ainsi outrés par rapport a cette situation. « Notre colère est manifeste par rapport à l’attitude des autorités sénégalaise. Ce qui s'est passé à l’Aéroport de Ziguinchor est inadmissible. Les autorités sénégalaises n’attendent tout simplement qu’il y ait catastrophe pour venir présenter ou prendre des mesures. Et on va nous dire aujourd’hui qu’il y a plus de peur que de mal », lance le coordonnateur du mouvement.





Il signale que l’Aéroport de Ziguinchor faisait partie de la première phase des aéroports du Pays à réhabiliter. Et selon Madia Diop Sané, « Les autorités sénégalaises ont voulu mettre l’Aéroport de Ziguinchor à la deuxième phase de réhabilitation des aéroports du Sénégal ».





Cette organisation de la société civile demande la délocalisation de l’Aéroport de Ziguinchor, comme cela a été prévu depuis des années. Madia Diop de rappeler qu’un site avait été trouvé à Tobor pour effectuer ces travaux. Dossier qui semble être rangé dans les oubliettes, confie l’activiste.