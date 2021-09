Affaissement partiel du Quai 910 : L’autorité portuaire rassure

Mise au courant de l’affaissement partiel du quai 910 du mole 9 du Port de Dakar, l’autorité portuaire a immédiatement mise en place un comité pluridisciplinaire de gestion de cet incident. Cette équipe de choc, instruite par le Directeur Général et composée d’ingénieurs, de techniciens et des plongeurs de la Direction des services techniques et de l’aménagement, du Haut Commandant du Port se sont immédiatement mis à pieds d’œuvre compte tenu du caractère névralgique et stratégique de la zone impactée par cet incident (zone des hydrocarbures).





Ainsi, l’équipe a analysé les causes de l’incident et proposé des solutions de traitement dans l’immédiat de cet incident.





Au total, des mesures conservatoires hardies sont prises notamment en terme d’isolement du bâtiment attenant à la partie du quai affaissé, de vider une cuve de son contenu et de sécuriser les pipes.





Par ailleurs, le Directeur Général, en compagnie de son équipe et de l’ensemble des parties prenantes dont Oryx s’est rendu sur le terrain le lundi 6 Septembre 2021 pour constater de visu le déploiement de l’équipe de gestion de l’incident et de l’application effective des mesures conservatoires.





Mieux, une réunion d’évaluation fut organisée dans la foulée par le Directeur Général dans l’après-midi du lundi 6 Septembre avec l’ensemble des acteurs concernés. A cette occasion, des éléments d’analyse ont permis de cerner l’incident et de mettre un dispositif d’alerte et prévention à cet effet.





En définitive, la Direction Générale rassure l’opinion, les populations et les acteurs portuaires que la situation est sous contrôle et qu’aucun mètre cube (m3)d’hydrocarbures n’a été perdu. La Direction Générale, reste vigilante et attentive à la sécurité et sureté des installations de l’outil portuaire et à la préservation du rôle fondamental du port consistant à ravitailler le pays et la sous-région notamment le Mali en marchandises de tous genres y compris en produits pétroliers.