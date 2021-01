Affectation des terres de Lac Rose : « Éviter les demandeurs d’assiettes avec de beaux PowerPoint sans…» (Macky Sall)

Le président de la République, Macky Sall a décidé d’appuyer à fond sur le champignon pour accélérer la réalisation du pôle urbain du Lac Rose. Et il n’entend laisser aucun développeur privé casser la cadence qu’il compte impulser.







Présidant une réunion de présentation du pôle de Lac Rose ce vendredi après-midi, Macky Sall a insisté sur la nécessité d’élaborer « une doctrine d’appréciation et de suivi des investissements à réaliser par les développeurs privés ». Ceci, pour éviter les mêmes lenteurs qui ont été notées dans la réalisation du pôle urbain de Diamniadio, à cause de demandeurs d’assiettes qui, au finish, ne réalisent rien.





« Il faut retenir que ce n’est pas parce qu’on a de jolis plans, des PowerPoint, qu’on va réaliser quelque chose sur le terrain. Il faut éviter ces demandeurs d'assiettes qui viennent avec de beaux PowerPoint et qui n’ont rien derrière. Parce que cela finira par des affectations qui sont gelées, quatre ans, cinq ans après on est obligé de revenir », signale le président de la République qui estime que « l’affectation doit s’appuyer sur au moins une promesse de financement d'un établissement bancaire ».





Macky Sall est formel sur ce point face aux services chargés du développement de ce pôle urbain. « Si on n’a pas cela (une promesse de financement bancaire), on ne doit pas donner de bail ». « Il faut que cela soit un élément d’appréciation pour les affectations. On l’a vu sur le pôle urbain de Diamniadio où beaucoup de baux depuis 2014 ont été donnés et sur lesquels il n’y a aucune réalisation », insiste-t-il.









Avec un besoin en investissement estimé à près de 1400 milliards de francs CFA, le pôle de Lac Rose aura une vocation touristique et viendra compléter la mission de mixité urbaine proposée par le pôle de Diamniadio auquel il sera relié par un système de connexion innovant.