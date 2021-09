Affrontements à Diass : Le maire appelle au calme

Cheikh Tidiane Diouf, maire de la commune de Diass

Suite aux affrontements entre la population de Diass et les forces de l'ordre, le maire de la commune appelle au calme.





"C'est avec une peine de cœur que j'appelle au calme dans ces moments de tension dans ma commune", lance-t-il.





Concernant l'objet du litige qui a abouti à cet affrontement, le maire affirme : "Nous avions entamé les procédures administratives en demandant à l'Apix de nous céder 31 ha pour permettre à Sakirack de bénéficier d'une zone d'extension car ce quartier est coincé entre l'AIBD, la route nationale et la zone économique".





Malheureusement, assure l'édile, la réponse de cette agence a été négative.





"Nous avions informé la population. Ce matin, la situation s'est dégradée et des affrontements ont eu lieu faisant place à des arrestations. Je suis descendu sur le terrain pour m'enquérir de la situation. L'autorité nous a garanti être dans les dispositions pour discuter et trouver une issue heureuse. J'ai saisi toutes les parties concernées pour trouver une solution d'urgence. Les autorités déconcentrées sont prêtes pour une réunion avec le collectif et les autorités locales car il faut que l'on négocie car la logique de l'affrontement ne peut pas prospérer.