Affrontements à Ngor : La population réclame justice

La commune de Ngor a été le centre d'une véritable guérilla urbaine ce mardi 09 mai 2023. En effet,les affrontements entre les jeunes de la commune et les forces de l'ordre ont fait un mort et plusieurs blessés.







Une situation qui a poussé le chef de l'État à trouver tard dans la nuit des mesures pour apaiser la situation. Cependant la publication du communiqué du ministère de l'intérieur qui se dédouane de toute responsabilité dans ces incidents a provoqué la colère noire des familles des victimes qui réfutent les informations avancées par le gouvernement dans ledit communiqué.





Ces familles signent et persistent que leurs enfants ont été bel et bien tuées par les forces de l'ordre qui tiraient des balles réelles sur les manifestants. Ainsi, elles exigent le respect de la mémoire des personnes tuées et réclament que justice soit faite dans toute sa rigueur.





Pour rappel, la source de la colère des populations de Ngor serait liée à l’érection d'une brigade de gendarmerie. Souhait que les habitants de Ngor ne semblent pas approuver.