Affrontements a Thiénaba Seck : Neuf des dix jeunes arrêtés sont libres après leur face-à-face avec le Procureur

Neuf sur les dix jeunes arrêtés et retenus à la brigade de gendarmerie de Thiénaba suite aux violents affrontements survenus, le mercredi 19 avril 2023, dans la cité religieuse de Amary Ndack Seck ont recouvert la liberté. Alioune Mar Seck, Pape Mor Sylla, Ndiouga Ndiaye, Mbaye Dia, Mame Talla Ndiaye, Cheikhou Sall Gueye et leurs quatre autres camarades ont été présentés au Procureur du tribunal de Thiès, ce vendredi matin 21 avril 2023. Selon nos sources, des médiations entreprises par certains membres de la famille maraboutique d’Amary Ndack Seck ont permis la libération de 9 parmi les dix manifestants qui ont été arrêtés. Seul Pape Mor Sylla, enseignant de son état en service à l'école primaire Ndiané, dans la commune de Thiénaba, a été placé sous mandat de dépôt. Le mis en cause, arrêté suite à une plainte déposée par le fils du maire de Thiénaba doit se présenter, à nouveau, devant le procureur le vendredi 28 avril prochain. Toutefois, devant les enquêteurs, ce dernier avait nié les faits de coups et blessures qui lui sont reprochés. « Au moment des faits je n’étais même pas sur les lieux. Aucun témoin ne peut attester de ma présence sur les lieux au moment des échauffourées », dément-il.