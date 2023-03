Affrontements à Ziguinchor : Les écoles des quartiers périphériques vidées de leurs élèves

La situation commence à être tendue à Ziguinchor où des jeunes manifestent dans certains quartiers périphériques.







À Boucotte, à Lyndiane et dans les quartiers environnants de Grand-Dakar et autres, les écoles se sont vidées de leurs potaches à cause de ces manifestants. Et pour la sécurité des enfants, plusieurs établissements sont en train de libérer les élèves avant que la situation ne dégénère.





Des pneus sont brûlés, alors que les forces de l'ordre ripostent à coups de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.