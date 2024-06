Affrontements de Médina Gounass : les têtes commencent à tomber

Des affrontements entre disciples rivaux ont fait un mort et plus d’une trentaine de blessés à Médina Gounass, lundi 17 juin, jour de la Tabaski pour la plupart des musulmans du Sénégal. La victime décédée est un commerçant qui aurait été atteint par balle alors qu’il se trouvait devant son commerce, selon plusieurs médias.



Si le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, était ce mardi dans la cité religieuse pour désamorcer la crise, la gendarmerie a lancé son enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Les têtes commencent d’ailleurs à tomber. D’après L’Observateur, «après 36 heures d’investigations, de recoupements et de constations matérielles, une série d’arrestations a démarré».



Le journal précise : «30 personnes ont été acheminées au poste de la gendarmerie puis à Kalfourou. Les investigations se poursuivent.»



En plus du bilan humain, les affrontements de Médina Gounass ont causé d’importants dégâts matériels. «Vitres du véhicule du khalife général de Médina Gounass caillassées, des voitures incendiées, des magasins pillés et mis en feu, des produits et autres denrées étalés à même le sol, des pneus brûlés, des cailloux et tabliers de commerçants au sol», décrit L’Observateur.