Affrontements entre des éléments de la Croix-Rouge et les forces de l'ordre à l'hôtel Good Rade : La directrice de la Croix-Rouge au banc des accusés

Ce mardi 21 mai, des affrontements entre des éléments de la Croix-Rouge et des forces de l'ordre ont éclaté à l'hôtel Good Gade. Pour en savoir plus, Seneweb est entré en contact avec Moustapha Mendy, le directeur des opérations de secours et du volontariat de la Croix-Rouge de Dakar qui était sur les lieux.





Selon lui, il s'agit d'un problème interne avec la directrice générale de la Croix-Rouge. Il revient sur les faits : ‘’Depuis belle lurette, il y a une crise sans précédent qui gangrène la Croix-Rouge. Ça fait neuf mois que la Croix-Rouge peine à organiser les renouvellements de ses instances dirigeantes, afin d'élire un représentant ou une représentante des jeunes au plan national. Le problème est que nous avons une présidente, une directrice qui a 75 ans qui ne veut pas céder sa place et qui se dit candidate à sa propre succession. Là, elle veut tenir des assemblées générales sans la participation des départements de Dakar, Pikine, Keur Massar, Mbour et Goudomp. Ce que nous n'avons pas accepté.’’





Monsieur Mendy de poursuivre : ’’Face à notre refus d'organiser ces assemblées générales au niveau de la Croix-Rouge, elle fait le tour des salles de Dakar pour abriter les assemblées générales sans notre participation. Les responsables qui ont eu écho qu'il pourrait y avoir des perturbations ont décliné la sollicitation. Hier, elle est partie au Good Rade pour leur dire qu'ils ont une réunion, alors que c'était une assemblée générale. Contre tenu de cette information, je suis allé en tant que directeur informer les responsables de Good Rade sur les conséquences. Mais ils l'ont pris à la légère et voilà, ça a dégénéré aujourd'hui parce qu'ils voulaient nous refuser l'entrée."





Pour éviter ces genres d'incidents qui n’honorent pas le nom de la Croix-Rouge, le directeur des opérations, de secours et du volontariat de la Croix-Rouge de Dakar lance un appel aux nouvelles autorités étatiques, en tête le ministre de la Santé et celui de l'Intérieur pour raisonner la directrice de la Croix-Rouge.