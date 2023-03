AFI Speed Job Dating : Le Groupe AFI-L’UE offre à ses étudiants les secrets et l’opportunité de démythifier l'entretien d'embauche

Le forum AFI Speed Job Dating, organisé par le Groupe AFI-L'UE, s'est déroulé avec succès à Dakar, le 15 mars 2023 à la Place du Souvenir Africain. Cet événement constitue une activité phare de la stratégie d’insertion du Groupe AFI-L’UE visant une amélioration continue de l’employabilité. Il a réuni plus d’une vingtaine d’entreprises ainsi que des étudiants et alumnis de niveaux licence et master.





Par le biais de AFI Speed Job Dating, l’Université de l’Entreprise donne l’opportunité à ses produits de démythifier l'entretien d'embauche et de multiplier leurs expériences pratiques. C’est aussi une occasion d’inverser le traditionnel format en amenant les recruteurs vers les demandeurs d’emplois.





Le format « speed recruiting » utilisé pour permettre aux candidats de rencontrer plusieurs recruteurs





Au cours de cet évènement, les étudiants ont eu à s’exercer au « speed recruiting », une méthode moderne qui permet aux « talents made in AFI » de rencontrer plusieurs recruteurs en un temps chrono de 5 minutes par entreprise qui devront suffire pour susciter l’intérêt du recruteur.





A la fin du forum, il s’en est suivi un panel de haute facture ayant réuni de brillants intellectuels invités à échanger autour de la thématique « Problématique de l’insertion des jeunes diplômés du supérieur : Rôles des universités et des entreprises ».





Un grand panel tenu sur la problématique de l’emploi des jeunes diplômés





La rencontre a été suivie d’un grand panel sur la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés au Sénégal. Lequel a été animé par Mme Madame COULIBALY Mariama Ndiaye, Présidente du Groupe AFI-L’UE ; Monsieur Papa Ousseynou SOW, chargé RSE, stratégie et développement du Groupe Futurs Médias (GFM) ; Madame Amy Sarr FALL, PDG d’Intelligences Magazine et invitée d’honneur du panel ; Monsieur Kandra SIMA, sales manager de la start-up SOCIUM Job ; Madame Magatte DIOP, Directrice Générale de Languages center ; le professeur Senghane MBODJI, ancien Directeur de l’Enseignement supérieur privé et ancien vice-recteur chargé des études de l’UADB, et modéré par Dr Moustapha Faye, Responsable scientifique et académique de AFI-L’UE. A travers ce panel, l’université de l’entreprise, soucieuse de l’insertion de ses étudiants, pose le débat sur cette lancinante question.





« Former les étudiants en fonction des besoins de l’entreprise », une nécessité





Le professeur Senghane MBODJI a souligné l’importance de l’insertion, devenue aujourd’hui la quatrième mission des universités publiques et privées après la formation, la recherche et le service à la communauté. Il ajoute la nécessité d’adapter les offres de formations aux besoins du marché. Madame COULIBALY Mariama Ndiaye a rappelé la genèse du Groupe. En effet, AFI-L’UE a été créée en 1993 pour résorber les besoins en formation des entreprises. Cet historique démontre avec acuité leur attachement à l’entreprise qui est la raison d’être même de l’institution : former des étudiants opérationnels, aptes à relever les défis des entreprises. À propos des besoins justement, Madame Magatte DIOP est revenue sur l’impérieuse nécessité pour les demandeurs d’emploi de se performer en anglais. Monsieur Kandra SIMA a exhorté ses collègues à revoir le mode de recrutement tout en attirant l’attention des étudiants sur les critères saillants recherchés par les recruteurs. Dans la peau d’un recruteur, Monsieur Papa Ousseynou SOW, a redéfini le rôle d’un DRH en entreprise et surtout son fort impact sur la performance. D’après lui, en plus de ses fonctions classiques, la GRH demeure un outil de management stratégique.





« Le choix doit être lié à la valeur de ce que nous pouvons apporter à notre société »





Madame Amy Sarr FALL, quant à elle, a magnifié l’initiative. Elle a aussi apporté sa contribution à la réflexion en soulignant que les apprenants doivent être accompagnés pour mieux choisir leur voie. Le choix devant être lié à la valeur de ce qu’ils peuvent apporter à la société.





Toutes ces interventions ont bien sûr été orientées d’une main de maître par Docteur Moustapha Faye.





Contribuer à la résolution de l'équation "un diplôme = un emploi"